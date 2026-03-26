Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Putin, Orta Doğu’daki çatışmanın küresel etkilerinin Covid-19 pandemisine benzer ölçekte olabileceğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Putin'den İran savaşı uyarısı: Küresel etkileri Covid zamanındaki gibi olabilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel etkilerinin Covid-19 pandemisindeki gibi olabileceği uyarısında bulundu. Putin, Orta Doğu'daki çatışmanın sonuçlarının kesin olarak tahmin edilemediğini belirtti. Bu etkilerin Covid-19 salgınıyla kıyaslandığını ve pandeminin ekonomik gelişmeyi yavaşlattığını hatırlattı. Mevcut çatışmanın uluslararası lojistik, üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtığını vurguladı. Hidrokarbon, metal ve gübre sektörleri üzerinde yoğun baskı oluştuğunu dile getirdi. Açıklamalar, küresel ekonomide artan belirsizlik ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde geldi. İsrail ve ABD'nin İran'a askeri saldırılar başlattığı ve İran'ın buna karşılık verdiği belirtildi.

Putin, savaşın sonuçlarının henüz net şekilde öngörülemediğini belirterek, ''Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçlarını kesin olarak tahmin etmek zor. Hatta çatışmaya dahil olanlar bile bunu öngöremiyor'' dedi.

Putin, bazı değerlendirmelerde bu etkilerin Covid-19 salgınıyla kıyaslandığını ifade ederek, pandeminin tüm bölgelerde ekonomik gelişmeyi ciddi şekilde yavaşlattığını hatırlattı.

BİRÇOK SEKTÖRDE YOĞUN BASKI VAR

Rus lider, mevcut çatışmanın özellikle uluslararası lojistik, üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtığını vurguladı. Ayrıca hidrokarbon, metal ve gübre sektörleri üzerinde yoğun baskı oluştuğunu dile getirdi.

Putin’in açıklamaları, küresel ekonomide artan belirsizlik ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.