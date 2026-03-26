Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putin'den İran savaşı uyarısı: Küresel etkileri Covid zamanındaki gibi olabilir

Rusya'nın başkenti Moskova'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran savaşının küresel etkilerini Covid-19 pandemisine benzeyebileceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 15:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Moskova'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Putin, ’daki çatışmanın küresel etkilerinin Covid-19 pandemisine benzer ölçekte olabileceğini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'daki çatışmanın küresel etkilerinin Covid-19 pandemisindeki gibi olabileceği uyarısında bulundu.
Putin, Orta Doğu'daki çatışmanın sonuçlarının kesin olarak tahmin edilemediğini belirtti.
Bu etkilerin Covid-19 salgınıyla kıyaslandığını ve pandeminin ekonomik gelişmeyi yavaşlattığını hatırlattı.
Mevcut çatışmanın uluslararası lojistik, üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtığını vurguladı.
Hidrokarbon, metal ve gübre sektörleri üzerinde yoğun baskı oluştuğunu dile getirdi.
Açıklamalar, küresel ekonomide artan belirsizlik ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde geldi.
İsrail ve ABD'nin İran'a askeri saldırılar başlattığı ve İran'ın buna karşılık verdiği belirtildi.
Putin, savaşın sonuçlarının henüz net şekilde öngörülemediğini belirterek, ''Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçlarını kesin olarak tahmin etmek zor. Hatta çatışmaya dahil olanlar bile bunu öngöremiyor'' dedi.

Putin, bazı değerlendirmelerde bu etkilerin Covid-19 salgınıyla kıyaslandığını ifade ederek, pandeminin tüm bölgelerde ekonomik gelişmeyi ciddi şekilde yavaşlattığını hatırlattı.

BİRÇOK SEKTÖRDE YOĞUN BASKI VAR

Rus lider, mevcut çatışmanın özellikle uluslararası lojistik, üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtığını vurguladı. Ayrıca hidrokarbon, metal ve gübre sektörleri üzerinde yoğun baskı oluştuğunu dile getirdi.

Putin’in açıklamaları, küresel ekonomide artan belirsizlik ve enerji piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta 'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ETİKETLER
#iran
#putin
#orta doğu
#küresel ekonomi
#Covid-19
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.