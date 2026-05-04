Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi.

Putin'den Ukrayna'da sürpriz ateşkes!

HABERİN ÖZETİ Putin'den Ukrayna'da sürpriz ateşkes! Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in talimatıyla Zafer Günü vesilesiyle Ukrayna'da 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Rusya, Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyor. Açıklamada, Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda Rusya Silahlı Kuvvetlerinin başkent Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyeceği belirtildi. Rusya, Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri konusunda uyardı.

ZAFER GÜNÜ VESİLESİYLE ÇATIŞMALAR DURUYOR

Açıklamada, “Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev’in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek. Rusya, elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz.”