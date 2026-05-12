Putin'in kritik açıklamasının ardından Kremlin savaşın bitişi için şartı açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin zaferini kutlamak için Moskova’da düzenlenen askeri geçit töreninin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermekte olduğunu düşündüğünü söyledi.
Rus lider Putin'in bu açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Peskov, Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada "Operasyonumuz, Ukrayna yönetimi ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy sorumluluk üstelenerek gerekli kararları aldığı anda durdurulabilir. Kiev'in alması gereken kararlar biliniyor." dedi.
Putin'in, Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Peskov, bunun çözüm sürecini tamamlamak için anlamlı olacağını belirtti. Peskov, "Noktayı koymak için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Rus savaş gemisinin Almanya kıyılarında görülmesine ilişkin olarak ise Peskov, "Donanmamız, uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde görevini yerine getiriyor. Bu, uluslararası korsanlığa karşı güvenliğin sağlanmasını da içeriyor." dedi.
Sözcü Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, siyasi ve diplomatik çözüm sürecine geçiş için Ukrayna'nın birliklerini Donbas bölgesinden çekmesi gerektiğini belirtmişti.