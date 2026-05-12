Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Putin'in kritik açıklamasının ardından Kremlin savaşın bitişi için şartı açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ''Savaşın sonuna geldik'' sözlerinin ardından Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin gerekli kararlı kararları almasıyla 'askeri operasyonların' durabileceğini söyledi.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 14:53

Devlet Başkanı Vladimir , geçtiğimiz günlerde İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin zaferini kutlamak için Moskova’da düzenlenen askeri geçit töreninin ardından Rusya ile arasındaki çatışmanın sona ermekte olduğunu düşündüğünü söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, İkinci Dünya Savaşı zaferi töreni sonrası Rusya-Ukrayna çatışmasının sona ermekte olduğunu düşündüğünü belirtirken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna yönetiminin ve Zelenskiy'in gerekli kararları alması durumunda operasyonun durdurulabileceğini ve Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki askeri geçit töreninin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona ermekte olduğunu düşündüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, operasyonun Ukrayna yönetimi ve Zelenskiy gerekli kararları aldığı anda durdurulabileceğini ifade etti.
Peskov, Putin'in Zelenskiy ile çözüm sürecini tamamlamak için görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Peskov, siyasi ve diplomatik çözüm sürecine geçiş için Ukrayna'nın birliklerini Donbas bölgesinden çekmesi gerektiğini daha önce belirtmişti.
''ZELENSKİY GEREKLİ KARARLARI ALMALI''

Rus lider Putin'in bu açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy 'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Peskov, Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada "Operasyonumuz, Ukrayna yönetimi ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) sorumluluk üstelenerek gerekli kararları aldığı anda durdurulabilir. Kiev'in alması gereken kararlar biliniyor." dedi.

PUTİN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Putin'in, Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Peskov, bunun çözüm sürecini tamamlamak için anlamlı olacağını belirtti. Peskov, "Noktayı koymak için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rus savaş gemisinin Almanya kıyılarında görülmesine ilişkin olarak ise Peskov, "Donanmamız, uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde görevini yerine getiriyor. Bu, uluslararası korsanlığa karşı güvenliğin sağlanmasını da içeriyor." dedi.

Sözcü Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, siyasi ve diplomatik çözüm sürecine geçiş için Ukrayna'nın birliklerini Donbas bölgesinden çekmesi gerektiğini belirtmişti.

