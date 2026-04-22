Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putland açıklarında yük gemisine korsanlardan baskın: Gemiyi kaçırdılar

Somali'nin Puntland eyaleti açıklarında Panama bayraklı bir yük gemisi kaçırıldı. Geminin Somalili korsanlar tarafından ele geçirildiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:07

Panama'ya ait olduğu belirtilen yük gemisi, Puntland açıklarında kıyıya yakın seyir halindeyken silahlı korsanlar tarafından ele geçirildi. Gemide 17 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, personelin sağlık durumu ve geminin götürüldüğü yer hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Panama'ya ait olduğu belirtilen bir yük gemisi, Puntland açıklarında silahlı korsanlar tarafından kaçırıldı.
Gemide 17 mürettebat bulunuyor.
Personelin sağlık durumu ve geminin götürüldüğü yer hakkında resmi açıklama yapılmadı.
Olay, Somali kıyılarında artan güvenlik endişeleri ve yasa dışı avcılık şikayetlerinin gölgesinde yaşandı.
Somali açıklarında korsanlık, 2000'li yılların sonlarında küresel ticareti tehdit eden bir sorun haline gelmişti.
Olay, Somali kıyılarında son dönemde artan güvenlik endişelerinin gölgesinde yaşandı.

Özellikle yerel balıkçılar, yabancı balıkçı gemilerinin yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunduğunu ve deniz kaynaklarını tükettiğini belirterek, sık sık şikayette bulunuyor.

SENELERDİR KÜRESEL TİCARET İÇİN TEHDİT

Somali açıklarında korsanlık, 2000'li yılların sonlarında küresel ticareti tehdit eden önemli bir güvenlik sorunu haline gelmiş, uluslararası deniz kuvvetlerinin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

ETİKETLER
#Denİz Güvenlİğİ
#Korsanlık
#Panama Gemisi
#Puntland
#Somali Kıyıları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.