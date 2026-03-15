Refah Sınır Kapısı Çarşamba günü yenide açılacak!

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN NEFES BORUSU

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı yeniden açılacak. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), 1 Mart'ta kapatılan Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın çarşamba günü iki yönlü geçişlere yeniden açılacağını bildirdi. COGAT, kararın yeni bir değerlendirme sonucu alındığını aktararak, sınır kapısının kapatılmadan önceki şekilde çalışacağını ifade etti.