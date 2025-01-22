Refah Sınır Kapısı'nın yönetimi için karar verildi: Filistin Yönetimi yönetecek

22 Ocak 2025 12:31 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:47

Arap basını, Mısır ve İsrail istihbaratı arasında yapılan görüşmelerde Refah Sınır Kapısı için karar verildiğini duyurdu. Mısır ve Gazze arasındaki sınır kapısının Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea​ ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad arasında bir görüşme gerçekleşti.

Arap basınından Şarku'l Avşat'ın haberine göre, görüşmede, Filistin​ Devlet Başkanı Mahmud Abbas​'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını Birleşmiş Milletlerin uluslararası gözetimi ve denetimi altında yöneteceği konusunda anlaşmaya varıldı.

SINIR KAPISI BİRKAÇ GÜNE AÇILABİLİR

Görüşmelerin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirildiği belirtildi. Konuya dair bilgi veren kaynak, kilit önemdeki sınır kapısının yeniden açılması için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Fakat Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, sınır kapısının birkaç güne açılacağını söyledi.

PHİLADELPHİ KORİDORU İÇİN KARAR ÇIKMADI

Kaynak ayrıca Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak "görüş ayrılıklarının teknik olduğunu ve çözüleceğini" aktardı.

Kaynak, "İsrail koridordan kısmi çekilmeler önerdi, ancak Mısır bu fikri kabul etmedi ve tam bir çekilme ve savaş öncesi duruma geri dönülmesi konusunda ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.