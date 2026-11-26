Endonezya’nın Batı Java eyaletine bağlı Bogor bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, yasa dışı bir altın madeninde su baskınına yol açtı. Pazartesi günü meydana gelen olayda çok sayıda işçi yerin 100 metre altında mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri, şu ana kadar 13 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, yer altında mahsur kalan 13 işçiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

ŞARTLAR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI ENGELLİYOR

Batı Java Emniyet Müdürü Hengki yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 13 kişiden altısının kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Ayrıca, kötü hava şartlarının yaşanmaması durumunda arama çalışmalarının Perşembe günü devam edeceğini belirtti.

Hengki, maden kuyusunun dar, kaygan ve karanlık şartlarının madene erişimi daha da zorlaştırdığını söyledi.