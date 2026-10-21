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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:23

Rus lider Putin'e, ABD'den yeni Ukrayna teklifi: 'Çerçeve anlaşma' için ortak teklif

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, bugün Rusya'da Ukrayna ile barış için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeni bir barış teklifi sunacak.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Rus lider Putin'e, ABD'den yeni Ukrayna teklifi: 'Çerçeve anlaşma' için ortak teklif
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 09:23

 ABD Başkanı 'ın özel temsilcisi 'un, Rusya Devlet Başkanı ile kentinde bir araya gelecek. Axios internet sitesine konuşan, ismi açıklanmayan ABD'li yetkili, ikilinin görüşmesine Trump'ın damadı 'in de çevrim içi katılacağını belirterek, Witkoff'un burada Ukrayna ile savaşı sona erdirmeye yönelik güncellenen teklifi Putin'e sunacağını aktardı.

Rus lider Putin'e, ABD'den yeni Ukrayna teklifi: 'Çerçeve anlaşma' için ortak teklif

'ÇERÇEVE ANLAŞMA' İÇİN ORTAK TEKLİF

Yeni teklifin "doğrudan üçlü ve daha geniş kapsamlı çok taraflı müzakerelere giden yol oluşturmasını" umduklarını ifade eden yetkili, dün Norveç'te yapılan görüşmede, savaşı sona erdirmeye yönelik "çerçeve anlaşma" için ortak teklif geliştirilmesine odaklanıldığını belirtti.

Yetkili, Ukrayna'nın "ayrıntılı şekilde ele alınan yeni fikir ve öneriler sunduğu" bilgisini paylaşarak, atılacak sonraki adımlar konusunda çalışma düzeyinde görüşmelerde "güçlü uzlaşıya ulaşıldığını" kaydetti.

Rus lider Putin'e, ABD'den yeni Ukrayna teklifi: 'Çerçeve anlaşma' için ortak teklif

BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ

Witkoff, dün Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan temsilcilerle bir araya gelmişti.

Rus lider Putin'e, ABD'den yeni Ukrayna teklifi: 'Çerçeve anlaşma' için ortak teklif

TRUMP: AVRUPA DA UKRAYNA'DAN BIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin artık Rusya ile anlaşma yapma zamanının geldiğini belirterek, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." ifadesini kullanmıştı.

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#donald trump
#vladimir putin
#Steve Witkoff
#St. Petersburg
#Jared Kushner
#Dünya
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