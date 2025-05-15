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 | Berrak Arıcan

Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor

İstanbul'da kurulan Rusya-Ukrayna barış masası için Rus lider Vladimir Putin Türkiye'ye gelmedi. İngiliz basını, Putin'e ''yürüyen ölü adam'' benzetmesi yaptı. Rus liderin suikast korkusu nedeniyle 'Kremlin'in balonunu terk etmediği' öne sürüldü.

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Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 12:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden barış masasının kurulması için teklifte bulundu. Putin'in bu teklifinin bir 'blöf' olduğu fakat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'da müzakere teklifini kabul etmesiyle, Rus liderin oyununun bozulduğu öne sürüldü.

Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor

''PUTİN SUİKASTTAN KORKUYOR''

Putin, İstanbul'da yeniden kurulan barış masası için Türkiye'ye gelmedi. Rus liderin kendi teklifine rağmen İstanbul'a gelmemesi 'suikasttan korkuyor' iddialarını doğurdu. İngiliz basınından The Mirror, Putin'i 'yürüyen ölü adama' benzetti ve 'Kremlin'in balonundan dışarı adım atamıyor' ifadelerini kullandı.

Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor

''YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KATİLLER...''

Uzman görüşlerine dayandırılan haberde, ''72 yaşındaki despot, güvenliğini sıkılaştırdı ve Ukraynalı bir öldürme mangası, Kremlin karşıtı komplocular veya yakın çevresinden katiller korkusuyla Kremlin güvenlik balonunu nadiren terk ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor

'KIYMA MAKİNESİ' ÇATIŞMALARI KORKULARINDAN BİRİ

Putin'in Türkiye'de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile yüzleşmekten korktuğu belirtilirken 'çekingenliğinin' ve 'zayıflığının' da ortaya çıktığı öne sürüldü. Batılı istihbarat analistleri artık Putin'in sadece suikasta uğramaktan korkmadığını, Ukrayna'da uygulattığı 'kıyma makinesi' çatışmaları nedeniyle de korktuğunu ifade etti.

Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor

''PUTİN ARTIK YÜRÜYEN ÖLÜ BİR ADAM''

İngiltere'nin Ortak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Alayı'nın eski komutanı Albay Hamish de Bretton-Gordon Mirror'a şunları söyledi:

"Benden daha iyi bilen analistler var ve onlar Putin'in artık yürüyen bir ölü adam olduğuna, Ukrayna'daki savaşın onun sonunu getireceğine inanıyorlar. Zelensky ile yüzleşmek için İstanbul'a gelme ihtimalinin olduğunu sanmıyorum, çünkü tehlikede olabileceğine veya savaş suçlarından tutuklanabileceğine inanıyor. Rusya'da işler çok kötü görünüyor, hatta ABD bile artık Ukrayna ile uzlaşmaya bakıyor gibi görünüyor, çünkü Trump, Putin tarafından kandırıldığını fark ediyor.''

Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor

RUSYA 1 MİLYON ASKER KAYBETTİ

Albay Hamish de Bretton-Gordon, Rusya'nın muhtemelen bir milyon asker kaybettiğini, önümüzdeki aylarda düşen petrol fiyatları nedeniyle gelirinin üçte birini kaybedeceğini söyledi. Putin'in inanılmaz derecede paranoyak olduğunu ifade eden Gordon, ayrıca Rus liderin 'endişeli' olduğunu da sözlerine ekledi.

Rus lider Vladimir Putin'e 'yürüyen ölü adam' benzetmesi: Suikast korkusundan gelemiyor
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