Rusya, Suriye'de neyi varsa topluyor! Üsler havadan görüntülendi

14 Aralık 2024 10:04 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 11:16

Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle birlikte Rus üslerinin geleceği tartışma konusu olmuştu. Bir Amerikan teknoloji firması, bu üslerin uydu görüntülerini paylaştı. Rusya'nın bazı ekipmanlarını kargo uçaklarına yüklediği görüldü. Ancak Moskova'nın Suriye'den tamamen ayrılmayı planlayıp planlamadığı hala belirsizliğini koruyor.

Suriye​'de yaşanan son gelişmeler tüm dünya tarafından takip ediliyor. Esad rejiminin yıkılması ve Beşar Esad​’ın Rusya’ya kaçmasıyla birlikte Suriye'deki Rus üslerinin geleceğinin ne olacağı merak ediliyordu.

Amerikan teknoloji şirketi Maxar, Hmeymim Hava Üssü’ne ait uydu görüntüleri yayınladı. Bu görüntülerde, üsse ait bazı ekipmanların söküldüğü ve An-124 tipi kargo uçaklarına yüklenmekte olduğu gözlemlendi.

S-400'LER SÖKÜLMEYİ BEKLİYOR

Ayrıca bir diğer uydu fotoğrafında, Ka-52 tipi bir helikopterin ve S-400 hava savunma sisteminin sökülmeyi beklediği görüldü. Bu gelişmeler, bölgedeki kademeli bir geri çekilme sürecini işaret ediyor.

RUSYA​'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya ordusu, 2015 yılında imzaladığı askeri yardım anlaşmasından beri Suriye’de resmi olarak bulunuyor. Rus güçleri, o tarihten beri, DAEŞ, rejim karşıtı güçler ve iktidarı ele geçirmeye çalışan diğer silahlı gruplarla mücadelede rejime destek verdi. Moskova, rejim ordusuna büyük çaplı silah tedarikinin yanı sıra, 2015 yılında Suriye’ye dönemsel olarak on binlerce asker gönderdi.

Uzmanlara göre, bugün ülkede Rus Hava Kuvvetleri’nin uçuş ve teknik personeli ile Tartus’taki savaş gemilerinin mürettebatı dahil olmak üzere beş ila on bin arasında Rus askeri bulunuyor.