Rusya, Ukrayna'da sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve çatışmaların hedefindeki Kramatorsk kentine saldırı düzenledi. Saldırıda otobüs durağı ve bir otobüsün vurulması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

''RUS ORDUSUNUN KATLETTİĞİ İNSANLAR''

Bölge Valisi Vadym Filashkin, yaptığı açıklamada, "Bunlar 'savaşın sonuçları' veya kuru istatistiki veriler değil. Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar. Rusya, Ukrayna topraklarına ölüm getirmekte" ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, Kramatorsk ile Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savunmasının belkemiğini oluşturan ve "kale kuşağı" olarak adlandırılan diğer kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.