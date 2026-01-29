Menü Kapat
Rusya Ukrayna’nın güneyine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerine gece boyunca füze ve İHA saldırısı düzenledi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada saldırılar sonucu bir binanın tamamen yıkıldığı ve birkaç binanın hasar gördüğü bilgisine yer verilirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca 105 İHA fırlattığını ve 84'ünün düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna’yı hedef aldı. Ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya bölgesine bir insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, son 24 saat içinde bölgede 34 yerleşim yerine toplam 841 saldırı düzenlediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’nden (DSNS) yapılan açıklamada ise, Rusya’nın saldırısında bir binanın tamamen yıkıldığı ve birkaç binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece boyunca 105 İHA fırlattığını, bunların 84’ünün düşürüldüğünü bildirdi.

ÖNCEKİ SALDIRIDA CAN KAYBI ARTTI

Öte yandan Odessa Valisi Oleh Kiper, Rusya’nın liman şehrine saldırdığını ifade etti. Kiper, bir sanayi tesisinde büyük bir yangın çıktığını, depoların, üretim binalarının ve kamyonların hasar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını belirtti. Kiper ayrıca salı günü düzenlenen saldırıda can kaybının 4’e yükseldiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki görüntüyle YPG propagandası! Teröristleri masum gösteren kurgu ortaya çıktı
Rusya Ukrayna'nın Odessa kentinde demirli Türk yük gemisini vurdu
#Dünya
