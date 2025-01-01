Rusya Ukrayna'ya savaş açmasaydı hedefinde 2 ülke vardı! Gizli belgeler sızdı planlar ortalığa saçıldı

01 Ocak 2025 13:15 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:43

Rusya'nın geçtiğimiz yıllarda Japonya ve Güney Kore'ye karşı savaş planladığı ortaya çıktı. Gizli askeri belgeler sızdırıldı ve Rusya'nın sırrı açığa çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 ülkeye karşı olası bir savaşın hazırlığı içindeydi.

Rus hükümetine ait gizli belgeler sızdırıldı. Rusya​'nın Güney Kore​ ve Japonya​'ya karşı savaş hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Moskova 2013-2014 yıllarında, iki ülkeye karşı olası savaş hazırlığındaydı. Sızdırılan gizli belgelere göre, hedefler arasında nükleer enerji​ santralleri ve diğer kritik altyapılar da dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil tesisler bulunuyordu.

Gizli 29 dosyanın içinden çıkanlara göre hedefler arasında şunlar vardı:

Askeri komuta merkezleri

Radar tesisleri

Hava ve deniz kuvvetleri üsleri

Tüneller ve köprüler

Nükleer tesislerin de bulunduğu enerji santralleri

Sivil altyapı

Çelik fabrikaları

Kimya tesisleri

RUSYA'NIN NATO KORKUSU

Uzmanlara göre bu planlar, savaş esnasında düşman birliklerinin harekete geçmesini ve yeniden toplanmasını zorlaştırma girişimi üzerineydi. Bu belgeler, Rus askeri planlamacıların, NATO ile bir çatışma durumunda ABD ve bölgesel müttefiklerinin saldırıları nedeniyle tehlikeye girebileceğinden korktuklarını gösteriyor.

FÜZELERİ ANLATILDIĞI KADAR GÜÇLÜ ÇIKMADI

Savaş planları, Rusya'nın askeri açıdan kendine aşırı güvendiğini de ortaya koydu. Örneğin belgelerde Kh-101 seyir füzesi kullanılarak bir Japon radar istasyonuna saldırı düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak uzmanlar bu füzelerin belgelerde anlatıldığı kadar güçlü olduğundan şüphe duyuyor.

Financial Times'ın haberine göre, sistemin zayıflıkları Ukrayna'daki savaş sırasında ortaya çıktı: füzeler radar sistemleri tarafından kolayca tespit edilebiliyor ve çoğu zaman hedeflerini yeterince isabetli vuramıyor.

SIĞINAKLAR LİSTELENMİŞTİ

Belgeler ayrıca Rusya'nın hedef listelerini ne kadar dikkatli planladığını da gösteriyor. Örneğin kayıtlar, Güney Kore komuta ve kontrol sığınaklarının savunmasını delmek için gereken patlayıcı gücüne ilişkin kesin tahminler içeriyor. Tesislerin büyüklüğü ve olası kapasiteleri gibi ayrıntıların da listelerde not edildiği görülüyor.

KOMŞULARININ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ TEST ETTİ

Belgeler ayrıca Rusya'nın komşularının hava savunma sistemlerini defalarca test ettiğini gösteriyor. Örneğin 24 Şubat 2014 tarihinde iki Rus savaş uçağı Uzak Doğu'daki bir üsten havalanarak Güney Kore ve Japonya'nın tepkilerini gözlemlemek üzere bu ülkelerin etrafında 17 saatlik bir uçuş gerçekleştirmiş.