Rusya ve Ukrayna arasında "nükleer ateşkes" imzalandı! Zaporijya Nükleer Santrali kontrol altına alınıyor

Rusya ve Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yedek güç hatlarının onarımı için bölgesel ateşkese vardı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu aracılığıyla varılan anlaşma ekiplerin güvenliğini sağlıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 15:03

Güneydoğu Ukrayna'da yer alan çevresindeki yedek güç hatlarının onarımı amacıyla Rus ve Ukrayna birlikleri bölgesel ateşkese vardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu aracılığıyla varılan anlaşma, nükleer santrali tamir edecek ekiplerin güvenliğini hedefliyor.

Bölgedeki erişimi kolaylaştıracak mayın temizleme işlemleri de bu güvenlik önlemlerinin bir parçası oldu.

The Guardian'ın haberine göre, iki ülkede nükleer santralin hasar görmesini önleyen enerji ağına yapılan saldırılardan birbirlerini suçlu gösterdi.

Rusya kontrolündeki Avrupa'nın en büyük tesisi nükleer felaketi önleyecek soğutma sistemleri için dış enerjiye ihtiyaç duyuyor, ancak karşılıklı saldırılar enerji ağına hasar verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında "nükleer ateşkes" imzalandı! Zaporijya Nükleer Santrali kontrol altına alınıyor

ÜÇLÜ ZİRVE MART AYININ BAŞINDA

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki barış görüşmelerinin Mart ayının başında başlaması bekleniyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy gelecek görüşmeleri basına değerlendirdi.

Zelenski, yaptığı açıklamada, "Gerçek güvenlik garantileri adına şimdiye dek ulaşılan her şeyi neticelendirmemiz, liderler düzeyinde buluşma ayarlamamız gerekiyor. Pek çok sorunu çözebilecek yöntem budur. Günün sonunda liderler kilit meselelerde karar vericidir. Söz konusu Rusya olunca bu gerçek diğer ülkelerden çok daha ağır basar" ifadelerine yer verdi.

#ateşkes
#zaporijya nükleer santrali
#rusya-ukrayna savaşı
#barış görüşmeleri
#Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu
#Dünya
