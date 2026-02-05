Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rusya ve Ukrayna yeni esir takası konusunda anlaştı! Trump'ın özel temsilcisi duyurdu

ABD, Rusya, Ukrayna arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü görüşmelerden esir takası anlaşması çıktı. Haberi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya ve Ukrayna yeni esir takası konusunda anlaştı! Trump'ın özel temsilcisi duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 14:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-Rusya-Ukrayna arasındaki, görüşmelere ilişkin son detayları sosyal medya hesabı X üzerinden aktardı. Witkoff, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu. Witkoff, bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğuna dikkati çekti.

Rusya ve Ukrayna yeni esir takası konusunda anlaştı! Trump'ın özel temsilcisi duyurdu

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Witkoff, görüşmelerin "detaylı ve üretken" geçtiği değerlendirmesinde bulunarak "Bu tür adımlar, diplomatik çabaların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarının ilerlediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakereler, bugün de devam ediyor. Bu ülkeler arasındaki ilk üçlü görüşmeler, 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de yapılmıştı.

Rusya ve Ukrayna yeni esir takası konusunda anlaştı! Trump'ın özel temsilcisi duyurdu

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDE DE ESİR TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs 2025'te yapılan müzakerelerde iki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" kapsamlı esir takasının yapılması ve olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulmasının ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Rusya ve Ukrayna yeni esir takası konusunda anlaştı! Trump'ın özel temsilcisi duyurdu

Taraflar, 2 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yine İstanbul'da yapılan Temmuz 2025'teki görüşmelerde 1200 kişilik bir takas daha yapılması ve 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması gibi hususlarda anlaşmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor
BAE'deki Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesinin ilk gününde Rusya'dan yeni saldırı: Can kayıpları ve yaralılar var
ETİKETLER
#esir takası
#İstanbul Görüşmeleri
#Abd Rusya Ukrayna
#Abu Dabi Görüşmeleri
#Diplomatik Çabalar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.