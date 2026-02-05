Rusya ve Ukrayna yeni esir takası konusunda anlaştı! Trump'ın özel temsilcisi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD-Rusya-Ukrayna arasındaki, görüşmelere ilişkin son detayları sosyal medya hesabı X üzerinden aktardı. Witkoff, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu. Witkoff, bunun 5 ay sonra yapılan ilk takas olduğuna dikkati çekti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Witkoff, görüşmelerin "detaylı ve üretken" geçtiği değerlendirmesinde bulunarak "Bu tür adımlar, diplomatik çabaların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarının ilerlediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakereler, bugün de devam ediyor. Bu ülkeler arasındaki ilk üçlü görüşmeler, 23-24 Ocak'ta Abu Dabi'de yapılmıştı.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDE DE ESİR TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs 2025'te yapılan müzakerelerde iki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" kapsamlı esir takasının yapılması ve olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulmasının ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Taraflar, 2 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yine İstanbul'da yapılan Temmuz 2025'teki görüşmelerde 1200 kişilik bir takas daha yapılması ve 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması gibi hususlarda anlaşmıştı.