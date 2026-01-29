Rusya'da akılalmaz olay! Bir baba oğlunu yedinci kattan aşağı sarkıttı

Rusya'da yaşanan bir olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Alkollü olduğu ileri sürülen bir baba, küçük yaştaki oğlunu apartman dairesinin yedinci katından ip yardımı ile aşağı sarkıttı. Yaşam ile ölüm arasında sadece bir ip olan çocuk, korku içinde çok kez "Beni tut" diye yalvardı.

Olay anına ait görüntülerde, yaşının 5-6 olduğu tahmin edilen çocuğun gece saatlerinde pencerenin dışına çıkarıldığı görülüyor. Yaklaşık 80 metre yükseklikte gerçekleşen olayda çocuk, ip yardımıyla metrelerce aşağı indirildi. Ardından tekrar yukarı çekildi.

"Beni tut" diye bağırdı, kimse durdurmadı

Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde çocuğun, korku içinde "Beni tut, beni tut" diye bağırdığı duyuluyor. Ancak çevrede bulunan yetişkinler, çocuğu kurtarmak yerine olayı izlemekle yetindi. Bazı kişilerin güldüğü, bazılarının ise bu anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

Baba, arkadaşlarına seslenerek "Çekin, çekin" diye bağırırken, çocuğa sadece "İpe tutun" denildi.

SAVCILIK SESSİZ KALAMADI

Olayın ardından Voronej Bölge Savcılığı, görüntülerin basına yansıması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Alkol aldığı sırada bir kişinin, çok katlı bir binanın penceresinden bir çocuğu ipe bağlayarak aşağı sarkıttığı ve ardından tekrar yukarı çektiği tespit edilmiştir. Bu eylem çocuğun hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmıştır" denildi.

Açıklamada, baba ve annenin de ihmal ve istismar şüphesiyle incelemeye alınacağı, çocuk koruma birimlerinin sürece dahil edileceği belirtildi.

OLAYIN YERİ ARAŞTIRILIYOR

Voronej Bölge Valiliği ise olayın şehir sınırları içinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Ancak soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü vurgulandı.