Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya'da akılalmaz olay! Bir baba oğlunu yedinci kattan aşağı sarkıttı

Rusya'da alkollü olduğu öne sürülen bir baba, oğlunu apartman dairesinin yedinci katından ip yardımıyla aşağı sarkıttı. Çocuğun hayatını tehlikeye atan olayın tanığı olan kişiler olayı sadece izlemekle yetinirken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:53

Rusya'da yaşanan bir olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Alkollü olduğu ileri sürülen bir baba, küçük yaştaki oğlunu apartman dairesinin yedinci katından ip yardımı ile aşağı sarkıttı. Yaşam ile ölüm arasında sadece bir ip olan çocuk, korku içinde çok kez "Beni tut" diye yalvardı.

Olay anına ait görüntülerde, yaşının 5-6 olduğu tahmin edilen çocuğun gece saatlerinde pencerenin dışına çıkarıldığı görülüyor. Yaklaşık 80 metre yükseklikte gerçekleşen olayda çocuk, ip yardımıyla metrelerce aşağı indirildi. Ardından tekrar yukarı çekildi.

"Beni tut" diye bağırdı, kimse durdurmadı

Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde çocuğun, korku içinde "Beni tut, beni tut" diye bağırdığı duyuluyor. Ancak çevrede bulunan yetişkinler, çocuğu kurtarmak yerine olayı izlemekle yetindi. Bazı kişilerin güldüğü, bazılarının ise bu anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

Baba, arkadaşlarına seslenerek "Çekin, çekin" diye bağırırken, çocuğa sadece "İpe tutun" denildi.

SAVCILIK SESSİZ KALAMADI

Olayın ardından Voronej Bölge Savcılığı, görüntülerin basına yansıması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, "Alkol aldığı sırada bir kişinin, çok katlı bir binanın penceresinden bir çocuğu ipe bağlayarak aşağı sarkıttığı ve ardından tekrar yukarı çektiği tespit edilmiştir. Bu eylem çocuğun hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmıştır" denildi.

Açıklamada, baba ve annenin de ihmal ve istismar şüphesiyle incelemeye alınacağı, çocuk koruma birimlerinin sürece dahil edileceği belirtildi.

OLAYIN YERİ ARAŞTIRILIYOR

Voronej Bölge Valiliği ise olayın şehir sınırları içinde gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Ancak soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atan cani annenin ifadesi pes dedirtti!
Küçük çocuğun açık mazgaldan aşağı düşüş anı kamerada!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.