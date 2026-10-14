Rusya'da Japon gazeteci casusluktan gözaltına alındı

Rusya ile Japonya arasında, egemenlik anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları nedeniyle yaşanan gerilim sürerken Moskova'dan dikkat çeken bir adım geldi. Rus yetkililer, Japon gazeteci Yuki Imai'yi gözaltına aldı.

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre; Rus makamları, Imai'nin Kuril Adaları'ndaki özel askeri operasyona katılan kişiler hakkında bilgi toplamak için "[Japonya'nın] ulusal istihbarat servisinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini" öne sürdü.

ÜLKEDEN AYRILMADAN BİR GÜN ÖNCE YAKALANDI

Rus basını, Hokkaido Shimbun gazetesinde çalışan Imai'nin, Rusya'dan ayrılmasından bir gün önce ülkenin uzak doğusundaki Sahalin bölgesinde yakalandığını bildirdi. Imai'nin Moskova'ya götürüldüğü ve mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verildiği aktarıldı. Imai, 12 Aralık'a dek tutuklu kalacak.

''ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ ZAYIFLATMAYI AMAÇLAYAN BİLGİLER''

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Tokyo'nun, yabancı gazeteci statüsüne sahip Rusya'daki muhabirlerini, ülkemizin güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan bilgiler toplamak için kullanma girişimleri üzüntü vericidir" dedi.

Benzer faaliyetlerin daha önce de yaşandığını öne süren Zaharova, "Bugünkü olayın münferit bir vaka olmadığını belirtmeden geçemeyiz" ifadelerini kullandı.

KURİL ADALARI ANLAŞMAZLIĞI

Kuril Adaları, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası arasında bulunuyor. Takımadalar Rusya tarafından yönetiliyor ancak en güneydeki dört ada, Japonya'nın hak iddia ettiği ve "Kuzey Toprakları" olarak adlandırdığı bölgeler arasında yer alıyor.