Rusya'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Anapa şehrindeki Krasnodar Krayı'nda yer alan bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Vali Veniamin Kondratyev, açıklamalarda bulundu.

Kondratyev yaptığı açıklamada, şehirdeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldiğini doğruladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kondratyev, yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre iki kişinin de yaralandığını dile getirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.