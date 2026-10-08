Rusya'da veba araştırma merkezinde şüpheli ölüm: Temaslı kişi hastalandı iddiaları yalanlandı

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova'nın 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası düzeyde yaşanan salgın endişesi sürüyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden personelle temaslı birinin hastalandığı yönünde sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğu duyuruldu.

SAĞLIK SORUNU TESPİT EDİLMEDİ

Ölen kadının tüm temaslılarının kontrollerinin tamamlandığı belirtilerek, "Bulaşıcı bir hastalıkla ilgili herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi ve yaklaşık 5 bin laboratuvar testinin sonuçlarında tehlikeli patojenik mikroorganizmaya rastlanmadı" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'DAN 'ZATÜRREDEN ÖLDÜ' İDDİASI

Rospotrebnadzor, 28 yaşındaki teknisyenin ölümünün veba kaynaklı olup olmadığı konusunda ise kesin bir açıklama yapmadı. Yetkililer, kadının zatürreden hayatını kaybettiğini, hastalığın kaynağının ise henüz belirlenemediği ifade etti.

Rus yetkililer salgın riskinin olmadığını belirtse de söz konusu açıklama uluslararası düzeyde yaşanan endişeleri gidermedi.