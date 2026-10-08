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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:19

Rusya'da veba araştırma merkezinde şüpheli ölüm: Temaslı kişi hastalandı iddiaları yalanlandı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir veba araştırma laboratuvarında çalışan ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden personelle temaslı birinin hastalandığı iddialarına Rusya'dan cevap geldi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Rusya'da veba araştırma merkezinde şüpheli ölüm: Temaslı kişi hastalandı iddiaları yalanlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:19

'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova'nın 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası düzeyde yaşanan salgın endişesi sürüyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden personelle temaslı birinin hastalandığı yönünde sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. 

Rusya'da veba araştırma merkezinde şüpheli ölüm: Temaslı kişi hastalandı iddiaları yalanlandı

SAĞLIK SORUNU TESPİT EDİLMEDİ

Ölen kadının tüm temaslılarının kontrollerinin tamamlandığı belirtilerek, "Bulaşıcı bir hastalıkla ilgili herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmedi ve yaklaşık 5 bin laboratuvar testinin sonuçlarında tehlikeli patojenik mikroorganizmaya rastlanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da veba araştırma merkezinde şüpheli ölüm: Temaslı kişi hastalandı iddiaları yalanlandı

RUSYA'DAN 'ZATÜRREDEN ÖLDÜ' İDDİASI 

Rospotrebnadzor, 28 yaşındaki teknisyenin ölümünün veba kaynaklı olup olmadığı konusunda ise kesin bir açıklama yapmadı. Yetkililer, kadının zatürreden hayatını kaybettiğini, hastalığın kaynağının ise henüz belirlenemediği ifade etti. 

Rus yetkililer salgın riskinin olmadığını belirtse de söz konusu açıklama uluslararası düzeyde yaşanan endişeleri gidermedi.

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ETİKETLER
#rusya
#zatürre
#Rospotrebnadzor
#İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü
#Darya Shipilova
#Rusya İnsan Sağlığı Ve Tüketiciyi Koruma Kurumu
#Dünya
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