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 | Berrak Arıcan

Rusya'dan barış müzakereleri için yeni açıklama: İstanbul artık ana platform

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu'dan İstanbul ile ilgili yeni bir müzakere açıklaması geldi. Şoygu, İstanbul'un ana platform haline geldiğini söyledi.

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Rusya'dan barış müzakereleri için yeni açıklama: İstanbul artık ana platform
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 11:46

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Şoygu, Memiş’in foruma katılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rusya'dan barış müzakereleri için yeni açıklama: İstanbul artık ana platform

Şoygu, Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun aktif şekilde geliştiğini belirterek, "Ekonomi ve ticaret alanlarında ortak projelerin başarılı şekilde uygulanması bizi birleştiriyor. İki ülke liderleri arasındaki güvenilir diyalog sayesinde işbirliğimiz gelişiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli telefon görüşmeleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL ANA PLATFORM''

Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul platformunu sağladığına dikkati çeken Şoygu, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız. Müzakerelerde güvenliğin sağlanması ve uygun koşulların oluşturulması için çok çaba sarf edildiğini biliyoruz. İstanbul platformu, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdi Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor."

Rusya'dan barış müzakereleri için yeni açıklama: İstanbul artık ana platform

RUSYA'DAN İSTANBUL TEKLİFİ

Rusya, dün akşam ise yeni tur müzakerelerin 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşmesi için teklif sundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

Rusya’nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

Rusya'dan barış müzakereleri için yeni açıklama: İstanbul artık ana platform

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Türkiye’ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

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