Rusya’dan İngiltere’ye "protesto notası"! Büyükelçilik çalışanı sınır dışı ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan bir İngiliz diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilirken, "Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

"LONDRA DURUMU GERGİNLEŞTİRİRSE KARŞILIK VERİLECEK"

Açıklamada, İngiliz istihbaratının Rusya topraklarında gizli faaliyet yürütmesine izin verilmeyeceği vurgulanırken, Rusya’nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceği ifade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da 1980 doğumlu Büyükelçilik personeli Gareth Samuel Davies'in İngiliz istihbaratı çalışanı olduğunun belirlendiği ve bunun Rus tarafına bildirilmediği kaydedildi.