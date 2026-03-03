Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Rusya’dan korkutan açıklama: Patlamalar duyuluyor, nükleer santral tehdit altında

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev kritik bir açıklama yaptı. İran'daki Buşehr Nükleer Santrali’nin yakınlarında patlamaların duyulduğunu belirten Likhachev tesisin tehdit altında bulunduğunu söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 15:34

Likhachev, Moskova'da 'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna dair gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Tesis civarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Likhachev, "Santral için bir tehdit var, çünkü santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyuluyor." İfadelerini kullandı.

0:00 42
HABERİN ÖZETİ

TÜM BÖLGE TEHDİT ALTINDA

Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’ndeki reaktörün veya yakıt depolarının bütünlüğünün bozulması halinde geniş alanların kirlenebileceğini vurgulayarak, “Şu anda, yüklü parçacıkların atmosferik olaylarla birlikte hareketleri tamamen öngörülemez ve tüm bölge tehdit altında.” ifadesini kullandı.

