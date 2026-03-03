Rusya’dan korkutan açıklama: Patlamalar duyuluyor, nükleer santral tehdit altında

Kategoriler
Likhachev, Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna dair gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Tesis civarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Likhachev, "Santral için bir tehdit var, çünkü santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyuluyor." İfadelerini kullandı.
Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’ndeki reaktörün veya yakıt depolarının bütünlüğünün bozulması halinde geniş alanların kirlenebileceğini vurgulayarak, “Şu anda, yüklü parçacıkların atmosferik olaylarla birlikte hareketleri tamamen öngörülemez ve tüm bölge tehdit altında.” ifadesini kullandı.