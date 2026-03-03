Likhachev, Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna dair gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu. Tesis civarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini belirten Likhachev, "Santral için bir tehdit var, çünkü santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyuluyor." İfadelerini kullandı.

Dinle Özetle

Rusya’dan korkutan açıklama: Patlamalar duyuluyor, nükleer santral tehdit altında Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 42

HABERİN ÖZETİ Rusya’dan korkutan açıklama: Patlamalar duyuluyor, nükleer santral tehdit altında Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin yakınlarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar nedeniyle tehdit altında olduğunu ve olası bir hasarın tüm bölgeyi kirletebileceğini açıkladı. Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali'nin tehdit altında olduğunu belirtti. Santral yakınlarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar endişe yaratıyor. Patlamaların santralin fiziksel koruma hattına yakın mesafede duyulduğu bildirildi. Santralin hasar görmesi durumunda geniş alanların kirlenebileceği ve tüm bölgenin tehdit altında olduğu vurgulandı.

TÜM BÖLGE TEHDİT ALTINDA

Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’ndeki reaktörün veya yakıt depolarının bütünlüğünün bozulması halinde geniş alanların kirlenebileceğini vurgulayarak, “Şu anda, yüklü parçacıkların atmosferik olaylarla birlikte hareketleri tamamen öngörülemez ve tüm bölge tehdit altında.” ifadesini kullandı.