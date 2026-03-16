SON DAKİKA!
Rusya'dan müzakere masası çağrısı! Orta Doğu'daki savaşla ilgili açıklama

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 17. gününde devam ederken Orta Doğu'da günden güne yükselen tansiyonla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, çatışmaların durdurulması ve tarafların müzakere masasına oturması gerektiğini belirterek, "Tüm tarafların Arap ülkeleri ve İran'da sivil altyapıya zarar veren ve sivil kayıplara yol açan eylemlerden vazgeçmesi lazım" dedi.

- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 17. gününde sürüyor. 'da tansiyon günden güne yükselirken savaş ile ilgili başta bölge ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeden peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşla ilgili son olarak 'dan da önemli bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında savaşla ilgili konuştu.

Lavrov, ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırgan tutumunun tepkisiz kalmadığını belirterek İran’ın kendini savunduğunu ve başka ülkelerdeki Amerikan askeri altyapılarına misillemelerle yanıt verdiğini söyledi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin de İran’ın saldırılarından zarar gördüğünü kaydeden Lavrov, çatışmaların durdurulması ve tarafların müzakere masasına oturması gerektiğini vurgulayarak tüm tarafların hem Arap ülkelerinde hem de İran’da sivil altyapıya zarar veren ve sivil kayıplara yol açan eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Lavrov, İran’ın güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu ve ABD’nin zenginleştirilmiş uranyuma el koymak istediği için müzakerelere hazır olmadığını söyledi.

Herkesin Hürmüz Boğazı’ndaki duruma odaklandığını belirten Lavrov, “Nedense kimse Akdeniz ve Baltık Denizi’ndeki seyrüsefer özgürlüğüyle ilgilenmiyor. Bu denizlerde tankerlere yasa dışı el koyma vakaları giderek artıyor. dedi.

Lavrov, Ukrayna ordusunun Akdeniz ve Karadeniz’de tankerlere ve TürkAkım ile Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının altyapılarına yönelik saldırılar düzenlediğini de hatırlattı.

Filistin meselesinin İran’a yönelik saldırılar nedeniyle unutulduğunu belirten Lavrov, "Bu konuda herhangi bir gelişme yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) dikkatini buna çekmek istiyoruz. Herkesin özellikle de bölge ülkelerinin bu konudaki sorumluluğunun farkına varması gerekiyor. Böyle bir yaklaşımı destekleyeceğiz. BM’nin aldığı kararlarından sorumluluk üstlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

