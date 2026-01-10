Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya rest: "Asla izin vermeyeceğiz"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da NATO ve Avrupa askeri birliklerinin varlığına değindi.
Rus ordusunun "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna'da yer alan hedeflere yönelik dün gerçekleştirilen saldırının görüntülerine yer veren Medvedev, "Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey." ifadelerine yer verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirmişti.