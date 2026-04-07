Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Rusya'dan Orta Doğu'daki durum için Türkiye'nin girişimlerine övgü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu’da derinleşen krizin kontrol dışına çıkma riski taşıdığına dikkat çekerek nükleer tesisler üzerinden yaşanabilecek bir olayın Çernobil'den bile yıkıcı olabileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin diplomatik girişimlerinden memnuniyet duydukları belirtildi.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 07:03

Dışişleri Bakanlığı, 'daki son duruma dair değerlendirme açıklaması yaptı. ve 'in sebepsiz saldırı yaptığı vurgulanarak "ABD ile İsrail’in, ’a karşı sebepsiz saldırganlığı sonucu oluşan uluslararası krizin genişlemeye ve kötüleşmeye devam ettiği" belirtilen açıklamada, nükleer tesisler dahil sivil altyapıya yönelik saldırıların arttığına işaret edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki durumun hızla kötüleştiğini ve kontrolden çıkma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in eylemlerini eleştirdi.
Rusya'ya göre ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırganlığı uluslararası krizi genişletiyor ve nükleer tesisler dahil sivil altyapıya yönelik saldırılar artıyor.
İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılar endişe verici olarak nitelendirildi ve Çernobil'den daha yıkıcı bir radyolojik felaket riski dile getirildi.
ABD ve İsrail'in eylemleri küresel enerji ve gıda güvenliğine zarar veriyor, kritik lojistik güzergahları engelliyor ve pazarları bozuyor.
Rusya, Türkiye, Çin ve Pakistan gibi devletlerin gerginliği azaltma girişimlerini memnuniyetle karşılıyor.
Taraflara tehdit dilinden, hakaretlerden ve ültimatomlardan vazgeçmeleri, bölgeyi kaosa sürükleyecek eylemlerden kaçınmaları ve siyasi/diplomatik çözüm için müzakerelerin engellenmemesi çağrısı yapıldı.
Rusya, uluslararası toplumun Orta Doğu'da savaşın yayılmasını engellemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların endişe verici olduğu vurgulanarak, "Çernobil'den daha yıkıcı radyolojik felaketin gölgesi, Basra Körfezi ve Avrasya bölgesi üzerinde." değerlendirilmesi yapıldı.

Küresel enerji ve gıda güvenliğine zarar verildiğine işaret edilen açıklamada, “ABD ve İsrail’in suç içerikli macerası nedeniyle kritik öneme sahip lojistik güzergahların engellendiği, pazarların bozulduğu” vurgulandı.

Açıklamada, "Washington ve Tel Aviv'in yasa dışı ve sorumsuz eylemleri sonucu oluşan durum, hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkma tehdidiyle karşı karşıya. Çatışmaları derhal sona erdirmeye tekrar çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE, ÇİN VE PAKİSTAN'IN GİRİŞİMLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Türkiye, Çin ve Pakistan dahil bazı devletlerin, İran’la ilgili gerginliğin azaltılmasına yönelik girişimlerinin memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meselenin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi ihtimali var. Taraflar tehdit dili, kabul edilemez hakaretler ve ültimatomlardan vazgeçmeli ve tüm bölgeyi kaosa sürükleyebilecek eylemlerden kaçınmalı. Duruma siyasi ve diplomatik çözümün bulunması amacıyla müzakerelerin yapılması ihtimalinin engellenmesinin önlenmesi, hayati öneme sahip. Bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) çalışmalarda dikkate alınması gerekiyor."

Uluslararası toplumun, Orta Doğu’da savaşın yayılmasını engellemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya’nın bu konuda uluslararası ortaklarla elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirtildi.

