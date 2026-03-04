Rusya'dan Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklama! "İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok"

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat tarihinde İran'a başlattığı askeri saldırı 5. gününde devam ediyor. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1045'e yükseldiğini açıkladı.

RUSYA'DAN ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sürerken Rusya'dan Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Zaharova, yaşanan gerilimin giderek arttığını ve bunun endişe verici olduğunu belirtti. Zaharova, "Bu durum, ABD ve İsrail'in sebepsiz yere İran'a silahla saldırması sonucu oluştu. Washington ve Tel Aviv, sorumsuzca ve pervasızca eylemlerde bulunarak, uluslararası ve insani hukuk ilkelerini ağır şekilde ihlal ediyor, bölgeyi kaotik uçuruma sürüklüyor. Uluslararası toplum bu durumu objektif bir şekilde değerlendirmekle yükümlü." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıları kınadıklarını söyleyen Zaharova, ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bazı üst düzey askeri siyasi yetkililerinin "alçakça" öldürüldüğünün altını çizdi.

ABD'nin İran'da meşru yönetimi devirme niyetinde olduğuna işaret eden Zaharova, İran'a yönelik saldırganlığın, bölgesel ve küresel ekonomi ile bölgedeki ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünü paylaştı.

Mariya Zaharova, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların da ciddi radyolojik riskler oluşturduğunu belirtti.

"İRAN İLE İLGİLİ KRİZİN ASKERİ ÇÖZÜMÜ YOK"

Arap ülkelerindeki unsurların da saldırılara maruz kaldığını dikkati çeken Zaharova, "Tarafların saldırıları derhal sonlandırması gerekiyor. Şiddetin durdurulması için elinden gelen yapılmalı. Bu, İran'da ve bölgedeki diğer tüm ülkelerde siviller arasındaki kayıpların artmasına yol açıyor. Mevcut sorunları çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde, bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarının güvence altına alınması şartıyla siyasi diplomatik sürece dönülmesinden yanayız. İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok." dedi.

Sözcü Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

İran'daki Rus diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, "Uzmanlarımızın çalıştığı yurt dışındaki temsilciliklerimiz ve diğer sivil unsurlar için güvenlik garantisi talep ediyoruz. Washington ve Tel Aviv, uzmanlarımızın konumları konusunda resmen bilgilendirildi." görüşünü paylaştı.