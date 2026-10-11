Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:46

Rusya'nın Google'ı Yandex'e Ukrayna darbesi! İki veri merkezi vuruldu

Yandex, Ukrayna’ya ait İHA’ların son iki günde Rusya’daki iki veri merkezini vurmasının ardından hizmetlerini aksattı. Saldırılar sonucunda Sasovo’daki tesisin operasyonları tamamen dururken Kaluga’daki altyapının bir bölümü hizmet dışı kaldı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rusya'nın Google'ı Yandex'e Ukrayna darbesi! İki veri merkezi vuruldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:46

Rus teknoloji devi Yandex, 'daki 2 veri merkezinin 'nın İHA saldırılarında hasar görmesinin ardından hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını duyurdu. Gerçekleştirilen saldırılarda şirketin toplam 5 veri merkezinden 2'si hedef alınırken, tesislerdeki hasarın ardından bazı hizmetlerin kullanılabilirliği de etkilendi.

Sıklıkla "Rusya'nın Google'ı" olarak anılan Yandex, ülkenin en popüler arama motorunu işletmesinin yanı sıra on milyonlarca kişinin kullandığı yemek siparişi ve taksi uygulamalarını da bünyesinde barındırıyor.

Rusya'nın Google'ı Yandex'e Ukrayna darbesi! İki veri merkezi vuruldu

YANDEX'E UKRAYNA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Yandex’in açıklamasına göre Ryazan bölgesindeki Sasovo kentinde bulunan veri merkezi, perşembeye bağlanan gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında “ciddi şekilde hasar gördü”. Şirket, tesisteki operasyonların tamamen durdurulduğunu bildirdi. Moskova’nın güneybatısında yer alan Kaluga bölgesindeki bir diğer veri merkezi ise cuma sabahı saldırıya uğradı. Yandex altyapının bir bölümünün hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Şirket, cuma günü yaptığı açıklamada veri merkezlerinin hizmetlerin normal şekilde çalışabilmesi açısından "kritik" öneme sahip olduğunu vurguladı. Tesislerin ne zaman yeniden aktif olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yandex ekiplerinin hizmetleri ayakta tutabilmek için "gece gündüz" çalıştığını aktaran şirket, yaşanan sorunun çözülmesinin kolay olmadığını ifade etti. Saldırılarda şirket çalışanlarından hiçbirinin yaralanmadığı bildirildi. Kaluga bölgesinin valisi ise kentteki altyapıya yönelik bir İHA saldırısında dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

RUSYA VE UKRAYNA KRİTİK ALTYAPILARI HEDEF ALIYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken taraflar, son aylarda birbirlerinin kritik altyapılarına yönelik saldırılarını artırdı. Kiev yönetimi, Rusya’ya yönelik saldırıların Moskova’nın "savaş makinesini" finanse eden gelir kaynaklarını hedef aldığını savunuyor.

Rusya'nın Google'ı Yandex'e Ukrayna darbesi! İki veri merkezi vuruldu

Geçtiğimiz ay Rusya’ya ait bir İHA’nın Kiev’deki bir iş merkezini vurması sonucu dört kişi hayatını kaybetti ve bir veri merkezi hasar gördü. Saldırılar nedeniyle Kiev ve çevresindeki yaklaşık 100 bin hanede internet kesintileri yaşandı. Bazı Ukraynalı şirketler de hasar gören sunucularındaki verileri yurt dışındaki tesislere taşımaya başladı.

Moskova yönetimi, veri merkezlerinin Ukrayna askeri istihbaratı tarafından kullanıldığını öne sürerek saldırıları gerekçelendiriyor. Kiev ise Rusya’yı sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor. Rusya, 2022 yılında başlayan savaşın önceki yıllarında olduğu gibi kış öncesinde enerji altyapısına yönelik saldırılarını da artırmış durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'e karşı saldırılara ABD Başkanı Trump'tan fren: Zelenskiy'e "Dur" mesajı
AK Parti'den Eyüpsultan Belediyesi başkan vekili seçimine itiraz: Hukuki mücadeleyi başlatacağız
ETİKETLER
#rusya
#yandex
#ukrayna
#Ryazan
#Kaluga
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.