Rusya'nın Google'ı Yandex'e Ukrayna darbesi! İki veri merkezi vuruldu

Rus teknoloji devi Yandex, Rusya'daki 2 veri merkezinin Ukrayna'nın İHA saldırılarında hasar görmesinin ardından hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını duyurdu. Gerçekleştirilen saldırılarda şirketin toplam 5 veri merkezinden 2'si hedef alınırken, tesislerdeki hasarın ardından bazı hizmetlerin kullanılabilirliği de etkilendi.

Sıklıkla "Rusya'nın Google'ı" olarak anılan Yandex, ülkenin en popüler arama motorunu işletmesinin yanı sıra on milyonlarca kişinin kullandığı yemek siparişi ve taksi uygulamalarını da bünyesinde barındırıyor.

YANDEX'E UKRAYNA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Yandex’in açıklamasına göre Ryazan bölgesindeki Sasovo kentinde bulunan veri merkezi, perşembeye bağlanan gece saatlerinde düzenlenen İHA saldırısında “ciddi şekilde hasar gördü”. Şirket, tesisteki operasyonların tamamen durdurulduğunu bildirdi. Moskova’nın güneybatısında yer alan Kaluga bölgesindeki bir diğer veri merkezi ise cuma sabahı saldırıya uğradı. Yandex altyapının bir bölümünün hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Şirket, cuma günü yaptığı açıklamada veri merkezlerinin hizmetlerin normal şekilde çalışabilmesi açısından "kritik" öneme sahip olduğunu vurguladı. Tesislerin ne zaman yeniden aktif olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yandex ekiplerinin hizmetleri ayakta tutabilmek için "gece gündüz" çalıştığını aktaran şirket, yaşanan sorunun çözülmesinin kolay olmadığını ifade etti. Saldırılarda şirket çalışanlarından hiçbirinin yaralanmadığı bildirildi. Kaluga bölgesinin valisi ise kentteki altyapıya yönelik bir İHA saldırısında dokuz kişinin yaralandığını açıkladı.

RUSYA VE UKRAYNA KRİTİK ALTYAPILARI HEDEF ALIYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken taraflar, son aylarda birbirlerinin kritik altyapılarına yönelik saldırılarını artırdı. Kiev yönetimi, Rusya’ya yönelik saldırıların Moskova’nın "savaş makinesini" finanse eden gelir kaynaklarını hedef aldığını savunuyor.

Geçtiğimiz ay Rusya’ya ait bir İHA’nın Kiev’deki bir iş merkezini vurması sonucu dört kişi hayatını kaybetti ve bir veri merkezi hasar gördü. Saldırılar nedeniyle Kiev ve çevresindeki yaklaşık 100 bin hanede internet kesintileri yaşandı. Bazı Ukraynalı şirketler de hasar gören sunucularındaki verileri yurt dışındaki tesislere taşımaya başladı.

Moskova yönetimi, veri merkezlerinin Ukrayna askeri istihbaratı tarafından kullanıldığını öne sürerek saldırıları gerekçelendiriyor. Kiev ise Rusya’yı sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor. Rusya, 2022 yılında başlayan savaşın önceki yıllarında olduğu gibi kış öncesinde enerji altyapısına yönelik saldırılarını da artırmış durumda.