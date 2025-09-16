Saddam'ın katliam yaptığı salonda demokrasi şöleni! Irak Başbakanı Muhammed Sudani de katıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Yeşil Bölge’deki "Al-Khuld Hall"da etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin yanı sıra devlet yetkilileri, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Sudani, Irak’ın demokrasi sürecinde başarılı olduğunu ancak demokrasinin temellerini sağlamlaştırmak için önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Sudani, 11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine ilişkin, "Seçimler, demokratik sistemin temel mekanizmasıdır ve zamanında yapılacaktır. Biz de, bu seçimlerin gerçekleştirilmesi için tam destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SADDAM HÜSEYİN'İN "AL-KHULD HALL KATLİAMI"

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin, 1979’da cumhurbaşkanlığını devralmasının ardından Al-Khuld Hall'da yaptığı konuşmada Baas Partisi içerisinde bir "komplo" olduğunu duyurmuş ve salonda isimleri açıkça anıldıktan sonra bazı Baas yöneticileri idam edilmişti. Bu olay tarihe "Al-Khuld Hall Katliamı" olarak geçmişti.