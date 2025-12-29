Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Sahile vuran yüzlerce ayakkabı ve çizme: 200 yıllık gizem çözülmüş olabilir

Galler'de bulunan Glamorgan Heritage sahilinde temizlik yapan aktivistler yüzlerce ayakkabı ve çizme buldu. Buluntuların Viktorya dönemine ait bir gemi kazasından kaldığı açıklandı.

Sahile vuran yüzlerce ayakkabı ve çizme: 200 yıllık gizem çözülmüş olabilir
Galler'de çevre aktivistleri, Glamorgan Heritage sahilinde temizlik yaptıkları sırada yaklaşık 400 adet eski ayakkabı ve çizme buldu. Uzmanlar, ayakkabı ve çizmelerin Viktorya dönemine ait bir gemi kazasından kaldığını açıkladı. 19. yüzyılda denizde tehlike yaşayan bir yük gemisine ait olabileceği düşünülüyor.

Beach Academy’nin kurucusu Emma Lamport, İngiliz Mirror gazetesine yaptığı açıklamada en güçlü ihtimalin 'Frolic' adlı gemi olduğunu söyledi. Lamport, ''En olası teori, ayakkabıların yaklaşık 200 yıl önce Tusker Rock’ta karaya oturan Frolic adlı gemiden gelmiş olması. Gemi, İtalya’dan ayakkabı ve çeşitli yükler taşıyordu. Zaman zaman bu tür buluntular ortaya çıkıyor'' dedi.

Sahile vuran yüzlerce ayakkabı ve çizme: 200 yıllık gizem çözülmüş olabilir

GEMİ KAYAYA ÇARPMIŞTI

Tarihi kayıtlara göre, 17 Mart 1831’de Frolic adlı buharlı gemi, Galler’in Haverfordwest kentinden Bristol’e doğru seyrederken Tusker Rock’a çarptı. Kazada yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetti. Tusker Rock, Galler’in güney kıyısında, St. George’s Channel bölgesinde yer alan ve deniz yüzeyinin hemen altında kalan tehlikeli bir kaya oluşumu olarak biliniyor.

Sahile vuran yüzlerce ayakkabı ve çizme: 200 yıllık gizem çözülmüş olabilir

BÖLGE 'GEMİ MEZARLIĞI'

Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük risk oluşturan bu nokta, çok sayıda kazaya sahne olması nedeniyle 'gemi mezarlığı' olarak anılıyor. Bölgede yelkenlilerden buharlı gemilere, yük gemilerinden ticari teknelere kadar çok sayıda geminin karaya oturduğu ya da parçalandığı, birçok enkazın ise hala deniz tabanında bulunduğu belirtiliyor.

Sahile vuran yüzlerce ayakkabı ve çizme: 200 yıllık gizem çözülmüş olabilir
#Dünya
