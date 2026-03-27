Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sahneden siyasetin zirvesine! Nepalli eski rapçi başbakan oldu

Nepal'de rapçi kökenli siyasetçi Balendra Şah yemin ederek başbakan oldu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Z kuşağı protestoları sonrası ilk oylamada iktidara gelen Şah, ilklere de imza attı.

KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 14:08

Nepal’de rap müzik geçmişiyle tanınan siyasetçi Balendra Şah, seçimleri kazanmasının ardından başbakanlık görevine yemin ederek resmen başladı. 35 yaşındaki Şah, uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ülkede hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Şah’ın liderliğini yaptığı parti, 5 Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerde 275 sandalyeli parlamentoda 182 koltuk elde ederek açık ara öne çıktı.

Z KUŞAĞI PROTESTOLARI SONRASI İLK OYLAMA

Seçimler, geçen yıl eylül ayında düzenlenen yolsuzluk karşıtı Z kuşağı protestolarının ardından gerçekleştirilen ilk oylama olma özelliği taşıdı; söz konusu gösterilerde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Siyasi analistler, Balendra Şah hükümetinin önündeki ilk önemli sınavın, protestolardaki şiddeti inceleyen komisyon raporunun uygulanması olacağını belirtiyor. Raporda, dönemin başbakanı K.P. Sharma Oli başta olmak üzere sorumluların yargılanması öneriliyor.

ŞAH, İLKLERE İMZA ATTI

Eski Katmandu Belediye Başkanı olan Şah, son on yılların en genç başbakanlarından biri olurken, Hindistan sınırındaki güney ovalarında yaşayan Madhesi kökenli ilk lider olarak da tarihe geçti.

Şah, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende diplomatlar ve üst düzey yetkililerin katılımıyla yemin etti.

ON YILLARDIR HİÇBİR HÜKÜMET GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Nepal’de halkın beşte biri yoksulluk sınırında yaşıyor. Ülkede işsizlik ve yaygın yolsuzluk, gençlerin öncülük ettiği protestoların temel nedenleri arasında yer aldı.

Ülkede 1990’dan bu yana kurulan 32 hükümetin hiçbiri görev süresini tamamlayamadı. Yeni hükümetten, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve hızlı icraat bekleniyor.

