Dünya
 | Selahattin Demirel

Saldırılarda korkunç detay! İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ölen öğrenci ve öğretmen sayısını açıkladı

ABD-İsrail ortak saldırılarıyla İran'a karşı başlatılan savaşın ilk gününde ülkedeki bir ilkokul da hedef alınmıştı. İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerle öğretmenlerin sayısını açıkladı.

Saldırılarda korkunç detay! İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ölen öğrenci ve öğretmen sayısını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 06:44
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 06:44

ile müzakereler sürerken 'a 28 Şubat Cumartesi günü başlatılan saldırılarda ülkenin dini lideri öldürüldü.

İran'a başlatılan ile ABD'nin ortak saldırılarının ilk gününde bir ilkokul da hedef alındı. Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği duyuruldu.

BAKANLIK KORKUNÇ TABLOYU AÇIKLADI

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı bir açıklama yaparak İran'a düzenlenen saldırılardaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

Bakanlık açıklamasında "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#hamaney
#Ilkokul Saldırısı
#Dünya
