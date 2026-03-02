Saldırılarda korkunç detay! İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ölen öğrenci ve öğretmen sayısını açıkladı

ABD ile müzakereler sürerken İran'a 28 Şubat Cumartesi günü başlatılan saldırılarda ülkenin dini lideri Hamaney öldürüldü.

İran'a başlatılan İsrail ile ABD'nin ortak saldırılarının ilk gününde bir ilkokul da hedef alındı. Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna yapılan saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği duyuruldu.

BAKANLIK KORKUNÇ TABLOYU AÇIKLADI

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı bir açıklama yaparak İran'a düzenlenen saldırılardaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

Bakanlık açıklamasında "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.