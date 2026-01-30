Menü Kapat
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Şam ile terör örgütü YPG arasında yeni mutabakat! Ateşkes ve kademeli entegrasyon hayata geçiyor

Son dakika haberi: Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni mutabakatın ateşkes ve kademeli entegrasyonu içerdiği belirtildi.

Şam ile terör örgütü YPG arasında yeni mutabakat! Ateşkes ve kademeli entegrasyon hayata geçiyor
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 12:36

devlet televizyonu hükümet kaynaklarına darandırdığı haberinde, Şam yönetimi ile ’nin sağlanması ve askeri-idari yapıların kademeli olarak entegre edilmesini içeren kapsamlı bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

Mutabakatın, Suriye güçleri ile YPG unsurları arasında ateşkes sağlanması, iki tarafın askeri ve idari güçlerinin kademeli entegrasyonunu içerdiği belirtildi.

Bu kapsamda "temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin, ve şehir merkezlerine girmesi konusunda" anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Şam ile terör örgütü YPG arasında yeni mutabakat! Ateşkes ve kademeli entegrasyon hayata geçiyor

Anlaşmada ayrıca, "bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Aynularab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı" kaydedildi.

Bunun yanı sıra anlaşmanın, YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve sivil çalışanların kadrolarının korunmasını da kapsadığı aktarıldı.

Şam ile terör örgütü YPG arasında yeni mutabakat! Ateşkes ve kademeli entegrasyon hayata geçiyor

TAM ENTEGRASYON VE ÜLKENİN YENİDEN İNŞASI

Suriye'deki Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ile yerinden edilenlerin bölgelerine dönüşünün güvence altına alınması konusunda da tarafların uzlaştığı bildirildi.

Anlaşmanın, Suriye topraklarının birliğini sağlamayı, hukukun uygulanmasını ve ilgili taraflar arasında işbirliğini güçlendirerek bölgede tam entegrasyonu gerçekleştirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için çabaları birleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam ile terör örgütü YPG arasında yeni mutabakat! Ateşkes ve kademeli entegrasyon hayata geçiyor

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı.

