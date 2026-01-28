Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında yeni anlaşma: Operasyonlar duracak

Suriye'de, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında yeni bir anlaşmanın imzalandığı öne sürüldü. Yeni anlaşmaya göre iki gün içerisinde tüm askeri operasyonlar duracak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 09:49

Ateşkesin uzatıldığı 'de terör örgütü ile Şam yönetimi arasında yeni bir imzalandı. Suriye Devlet Televizyonu'nun haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, terör örgütü elebaşı ile görüştü.

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında yeni anlaşma: Operasyonlar duracak

ANLAŞMA SAĞLANDI

Haseke merkezli Habur ağı kaynakları, YPG elebaşı Mazlum Abdi ile örgütün sözde siyasi kanadındaki elebaşlarından İlham Ahmed'in, Suriye hükümetiyle müzakerelerde bulunmak üzere başkent Şam'a geldiklerini iddia etti. Aynı kaynaklar, Suriye hükümeti ile YPG arasında ve İçişleri Bakanlığı'nın iki gün içinde Haseke ve Kamışlı şehirlerine konuşlandırılmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını da öne sürdü.

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında yeni anlaşma: Operasyonlar duracak

Görüşmeler sırasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı.'' ifadelerine yer verildi.

ASKERİ OPERASYONLAR DURACAK

Anlaşmaya göre, YPG unsurları köylerinde ve mevcut konuşlanma bölgelerinde kalacak ve çeşitli çatışma eksenlerindeki tüm askeri operasyonlar durdurulacak. Anlaşmanın ayrıntıları daha sonra açıklanacak.

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında yeni anlaşma: Operasyonlar duracak

Ayrıca anlaşma, YPG güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik düzenlemelerin başlatılmasını da öngörüyor. Kaynaklar, anlaşma hükümlerinin uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacağını belirtti.

