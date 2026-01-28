Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında yeni anlaşma: Operasyonlar duracak

Ateşkesin uzatıldığı Suriye'de terör örgütü YPG ile Şam yönetimi arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Suriye Devlet Televizyonu'nun haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Haseke merkezli Habur ağı kaynakları, YPG elebaşı Mazlum Abdi ile örgütün sözde siyasi kanadındaki elebaşlarından İlham Ahmed'in, Suriye hükümetiyle müzakerelerde bulunmak üzere başkent Şam'a geldiklerini iddia etti. Aynı kaynaklar, Suriye hükümeti ile YPG arasında ateşkes ve İçişleri Bakanlığı'nın iki gün içinde Haseke ve Kamışlı şehirlerine konuşlandırılmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını da öne sürdü.

Görüşmeler sırasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı.'' ifadelerine yer verildi.

ASKERİ OPERASYONLAR DURACAK

Anlaşmaya göre, YPG unsurları köylerinde ve mevcut konuşlanma bölgelerinde kalacak ve çeşitli çatışma eksenlerindeki tüm askeri operasyonlar durdurulacak. Anlaşmanın ayrıntıları daha sonra açıklanacak.

Ayrıca anlaşma, YPG güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik düzenlemelerin başlatılmasını da öngörüyor. Kaynaklar, anlaşma hükümlerinin uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacağını belirtti.