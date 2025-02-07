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Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
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 | Berrak Arican

Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi

Avustralya'nın Sidney şehrinde bir evin bahçesindeki köpeğin yılan tarafından ısırılmasıyla şoke eden bir gerçek gün yüzüne çıktı. Saman yığınlarının arasından çıkan yılanların sayısı bir anda 102'ye yükseldi.

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Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 16:23

Avustralya'nın Sidney şehrinde bir evin bahçesindeki saman yığınının içindeki bir zehirli yılan köpeği ısırdı. Ev sahibi, yılanların peşine düştüğünde şoke eden bir olayla karşılaştı. Uzman ekipler 4 zehirli yılan için geldi ve saman yığınının içindeki yılanları toplayıp bir torbaya koydu. 

TORBAYA 4 TANE KOYDU SAYI 102'YE ÇIKTI

Ekipler yılanların olduğu torbayı açtığında ise onlarca yılanla karşılaştılar. Yılanların henüz yeni doğduğu ve sayılarının 102'ye ulaştığı anlaşıldı. 

Sürüngen kurtarma kurumunun sahibi Cory Kerewaro, yılanların 3 saatte toplanabildiğini ve bulunan kırmızı karınlı kara yılanların zehirli bir yılan türü olduğunu söyledi. Kerewaro, bunun normalde günde 5-15 sürüngen yakalayan ekipler için rekor bir sayı olduğunu belirtti.

KIRMIZI KARINLI KARA YILANLARI

Avustralya'da yaygın olarak görülen kırmızı karınlı kara yılanların ısırması nedeniyle bugüne kadar herhangi bir can kaybının kayıtlara geçmediği belirtildi. 

Öte yandan yılanların ısırması sonucu ısırılan bölgede şişlik, mide bulantısı ve ishal görülebiliyor

 

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