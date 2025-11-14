Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

'Savunma' gitti 'Savaş' geldi: ABD'li Bakan Pete Hegseth bizzat vidaladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasındaki tabelalar değişti. Bakanlığın adının değişmesiyle beraber Savaş Bakanı Pete Hegseth, bronz levhaları bizzat vidaladı.

'Savunma' gitti 'Savaş' geldi: ABD'li Bakan Pete Hegseth bizzat vidaladı
AA
14.11.2025
14.11.2025
'de 'nın ismi 'Savaş Bakanlığı' olarak değişti. ABD Başkanı 'ın eylül ayında imzaladığı kararnamenin ardından bakanlık binasının önündeki tabelalarda da değişikliğe gidildi.

Binanın iki giriş kapısındaki eski bronz levhalar kaldırıldı ve yerine "ABD'nin savaş gücünü yöneten federal kurumun yeni adını taşıyan" levhalar yerleştirildi.

'Savunma' gitti 'Savaş' geldi: ABD'li Bakan Pete Hegseth bizzat vidaladı

BAKAN BİZZAT VİDALADI

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Savaş Bakanlığı" yazılı bronz levhalardan birini bizzat vidaladığı görüldü.

Hegseth, "Eski tabelaları değiştirmek istedik çünkü bu kapıdan giren herkesin, bu kuruluşun isminin değiştirilmesi konusunda son derece ciddi olduğumuzu bilmesini istiyoruz." dedi.

'Savunma' gitti 'Savaş' geldi: ABD'li Bakan Pete Hegseth bizzat vidaladı

1789'A GERİ DÖNÜŞ

ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789'da kurulan Savaş Bakanlığı, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra 1947'de çıkan yasayla Savunma Bakanlığı şeklinde yeniden adlandırılmıştı.

Trump, Bakanlığın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini eylülde imzalamış, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için 'ye taleplerini sunacaklarını belirtmişti.

TGRT Haber
