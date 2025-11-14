ABD'den Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı: "Güney Mızrağı" operasyonu

Savunma Bakanı Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek bu operasyonun, aynı zamanda uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını da ekledi.

VENEZUELA AÇIKLARINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Bu operasyon, Trump yönetiminin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında orduyu daha etkin kullanma talimatının bir uzantısı olarak görülüyor.

ABD, daha önce ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti. Savunma Bakanı Hegseth o dönemde ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği de dahil olmak üzere operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Bu gelişmeler üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin bu tür operasyonlarının "uluslararası hukuka aykırı olduğu" yönünde eleştiriler sürüyor.