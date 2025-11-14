Menü Kapat
14°
Dünya
 Ali Osman Polat

ABD'den Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı: "Güney Mızrağı" operasyonu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek üzere "Güney Mızrağı Operasyonu"nu başlattıklarını duyurdu.

ABD'den Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı:
AA
14.11.2025
14.11.2025
Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek bu operasyonun, aynı zamanda uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını da ekledi.

VENEZUELA AÇIKLARINDAKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Bu operasyon, Trump yönetiminin Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında orduyu daha etkin kullanma talimatının bir uzantısı olarak görülüyor.

ABD'den Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığına karşı: "Güney Mızrağı" operasyonu

, daha önce ağustos sonunda açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermişti. Savunma Bakanı Hegseth o dönemde ABD ordusunun, Venezuela'da de dahil olmak üzere operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Bu gelişmeler üzerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin bu tür operasyonlarının "uluslararası hukuka aykırı olduğu" yönünde eleştiriler sürüyor.

