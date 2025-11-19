Semeru Yanardağı patladı! Endonezya en yüksek alarm seviyesine geçti

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde bulunan 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yanardağdan göyüzüne yükselen kül bulutu, 2 bin metreye ulaşırken, yanardağın yamacından aşağı doğru piroklastik akıntı meydana geldi.

ALARM SEVİYESİ EN YÜKSEĞE ÇIKARILDI

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığı belirtildi.

Endonezya'nın yaklaşık 130 aktif yanardağından biri olan Semeru için kraterden kaya parçalarının fırlayabileceği belirtilerek bölge sakinlerine yanardağdan en az 8 kilometre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulunuldu.