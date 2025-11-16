Sakurajima Yanardağı'nda patlama: Küller binlerce metreye kadar yükseldi

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımadada bulunan Sakurajima Yanardağı'nda patlama olduğu bildirildi. Patlama sonrası küllerin 4 bin 400 metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Patlama sonrası yanardağdaki faaliyetlerin sürdüğü aktarılarak, yayılabilecek duman ve kül için çevre eyaletlere uyarıda bulunuldu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.