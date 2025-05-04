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 | Berrak Arican

Senelerce kendini zehirli yılanlara ısırttı! Akılalmaz deney bilim insanlarına ilham oldu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde hayatını idame ettiren Tim Friede, ilginç bir deneye imza attı. 18 yıl boyunca kendi bedenine yılan zehri enjekte eden Tim en sonunda bağışıklık kazandı.

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KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 11:08

Tim Friede, ilginç ve tehlikeli deneyiyle bilim insanlarına ilham oldu. 18 yıl boyunca kendi bedenine yılan zehri enjekte eden Tim, en sonunda bağışıklık kazandı. Tim'in bu yıllar süren başarılı deneyinin ardından 19 farklı zehirli yılan türüne karşı bilim insanları panzehir geliştirdi.

BBC'nin haberine göre, bilim insanları Tim'in bağışıklık sistemi üzerinde yaptıkları çalışmalarla antivenom geliştirdi. Şimdilik fareler üzerinde denendi, birkaç yıl içinde ise insan deneylerine geçilebileceği belirtildi.

Senelerce kendini zehirli yılanlara ısırttı! Akılalmaz deney bilim insanlarına ilham oldu

''BU ÇOK TEHLİKELİ, ASLA TAVSİYE ETMİYORUZ!''

Bağışıklık uzmanı Jacob Glanville, "Tim’in bu konudaki deneyimi eşi benzeri olmayan bir nitelik taşıyor. 17 yılı aşkın sürede farklı kıtalardan birçok zehirli yılan türüyle bağışıklık kazanmaya çalıştı ve bu süreçte titizlikle kayıt tuttu" ifadelerini kullandı. Glanville, bu yöntemin ise kesinlikle tavsiye edilmediğini ''çok tehlikeli'' olduğunun altını çizdi.

Senelerce kendini zehirli yılanlara ısırttı! Akılalmaz deney bilim insanlarına ilham oldu

Columbia Üniversitesi’nden Peter Kwong ise, çalışmanın iki önemli yönüne dikkat çekerek, "İlk olarak, birkaç yıl içinde geliştirilebilecek bir panzehir kombinasyonumuz olabilir. İkincisi, insan bağışıklık sisteminin ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

''ZEHİRLİ HAYVANLARA ÇOCUKLUKTAN BERİ İLGİ DUYUYORUM''

Tim Friede, çocukluğundan bu yana sürüngenlere ve zehirli hayvanlara ilgi duyduğunu, başta "basit bir merakla" zehri kendisine enjekte etmeye başladığını, sonrasında ise bu deneyimin başkalarına yardım edebileceğini fark ettiğini kaydetti.

Senelerce kendini zehirli yılanlara ısırttı! Akılalmaz deney bilim insanlarına ilham oldu

İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi’nde yılan zehri farmakoloğu olarak görev yapan Steven Hall da insan kaynaklı antikorların geleneksel olarak atlardan elde edilen panzehirlere kıyasla daha az yan etki oluşturabileceğini ifade etti.

Senelerce kendini zehirli yılanlara ısırttı! Akılalmaz deney bilim insanlarına ilham oldu

YILAN ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HER YIL 110 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl yaklaşık 110 bin kişi yılan zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Geleneksel panzehir üretimi ise büyük memelilere zehir enjekte edilerek antikor elde edilmesiyle yapılıyor ve bu süreç hem maliyetli hem de türlere özel olduğu için sınırlı etki alanına sahip olabiliyor.

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