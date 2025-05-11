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 | Baran Aksoy

Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama: ABD adalet sistemine güveniyorum

Filistin davasını savunduğu için ABD'de haksız yere gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 6 haftalık gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Rümeysa Öztürk, "Doktora çalışmalarım için çok önemli bir dönemde hem özgürlüğümü hem de eğitimimi kaybettim. Çalışma ortamıma, hocalarıma ve öğrencilerime geri döneceğim için çok heyecanlıyım" dedi. "ABD dünyanın en büyük demokrasisidir" diyen Öztürk, ABD'nin adalet sistemine güvendiğini söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 12:23

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Rümeysa Öztürk, dün serbest kalmasının ardından gazetecilere açıklamlarda bulundu. Vermont Bölge Mahkemesi'nin cumartesi günü tahliyesine hükmettiği Öztürk, özgürlüğüne kavuştuğu gün Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı konuşmada tutukluluğu süresince karşılaştığı hak ihlallerini ve sağlık problemlerini dile getirdi.

Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama: ABD adalet sistemine güveniyorum

"BÜYÜK BİR HEYECAN İÇİNDEYİM"

Doktora çalışmaları açısından çok kritik bir dönemde hem özgürlüğünden hem de eğitiminden uzak bırakıldığını belirten Öztürk, Yeniden çalışma ortamıma, akademisyenlere ve öğrencilere kavuşacağım için büyük bir heyecan içindeyim" ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama: ABD adalet sistemine güveniyorum

"ABD, DÜNYANIN EN BÜYÜK DEMOKRASİSİDİR"

"ABD, dünyanın en büyük demokrasisidir ve paylaştığımız değerlere inanıyorum. ABD adalet sistemine güveniyorum" diyen Öztürk, hapishanede geçirdiği süreçte aldığı destek mesajları ve kendisine gönderilen tez belgeleriyle ayakta kaldığını belirtti. Öztürk, "Danışmanım tez önerimi hapishaneye gönderdi, profesörlerim ve öğrencilerim destek mektupları yolladı. Sendikam, diğer uluslararası öğrencilerle birlikte bana destek verdi. Çok sayıda insan bana teselli mektupları gönderdi. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama: ABD adalet sistemine güveniyorum

"GÖÇMEN GÖZALTI SİSTEMLERİNDEKİ KADINLARI UNUTMAYIN"

Göçmenlik merkezlerinde zor şartlarda tutulan kadınlara da değinen Öztürk, "Lütfen göçmen gözaltı sistemlerindeki tüm bu harika kadınları unutmayın. Önlenebilir olan bu acıları ve ıstırapları görmekten çok yoruldum" sözleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu.

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