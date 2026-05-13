İsveç'te 2025 yılında evlerinde hayatını kaybeden 309 kişinin cansız bedenine, vefatlarından en erken bir ay sonra ulaşıldığı bildirildi. İsveç Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan güncel veriler, ülkedeki "yalnız ölümlerin" bir önceki yıla oranla arttığını ortaya koydu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sessiz ölümler modern dünyanın dramı: 309 kişi en az bir ay sonra bulundu İsveç'te 2025 yılında evlerinde hayatını kaybeden ve cansız bedenlerine en erken bir ay sonra ulaşılan kişi sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2025 yılında bu şekilde hayatını kaybeden 309 kişinin cansız bedenine, vefatlarından en erken bir ay sonra ulaşıldı. Bu sayı, bir önceki yıl kayıtlara geçen 281 vakaya göre belirgin bir artış gösterdi. En yüksek artış başkent Stockholm ve çevresinde gözlemlendi; Stockholm'de bu tür vakalar 2024'te 60 iken 2025'te 77'ye yükseldi. Yalnız ölümlerde hayatını kaybedenlerin yüzde 75'ini erkekler, yüzde 60'ını ise 65 yaş ve üzerindeki bireyler oluşturdu.

Söz konusu sayının, bir önceki yıl kayıtlara geçen 281 vakaya göre belirgin bir artış gösterdiği kaydedildi.

BAŞKENTTE DURUM KÖTÜ

Vakaların bölgesel dağılımına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, en yüksek artışın başkent Stockholm ve çevresinde gözlemlendiği aktarıldı. Stockholm'de 2024 yılında 60 olan bu tür vakaların sayısının, geçen yıl 77'ye yükseldiği ifade edildi.

ÖLENLERİN ÇOĞUNLUĞU ERKEK VE YAŞLILAR

İstatistikler, yalnız ölümlerde cinsiyet ve yaş faktörünün etkisini de göz önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre evinde ölü bulunan ve en erken bir ay sonra fark edilen kişilerin yüzde 75'ini erkeklerin oluşturduğu, hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ının ise 65 yaş ve üzerindeki bireyler olduğu kaydedildi.