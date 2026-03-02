SETA’dan kritik panel: İran-ABD savaşı ve bölgesel kaos masaya yatırılıyor!

28 Şubat sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası bölge ateş çemberine dönerken, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), yaşanan gelişmeleri ve savaşın muhtemel sonuçlarını uzman isimlerle değerlendiriyor.

BÖLGESEL BİR KAOSUN EŞİĞİNDE

ABD ve İsrail tarafından İran’a düzenlenen saldırılarda, başta İran dini lideri Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey isim hedef alındı. Hamaney’in hayatını kaybetmesi İran içerisinde ve bölgesel sistemde şok etkisine sebep olurken, Tahran yönetimi misilleme yapmakta tereddüt etmedi. İran’ın misilleme saldırıları sadece İsrail ile sınırlı kalmayıp; ABD üslerine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, BAE, Katar, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkeleri de kapsayarak savaşı geniş çaplı bir bölgesel kaosa sürükledi.

PANEL DETAYLARI VE KATILIMCILAR

SETA, hem İran’ın iç dinamiklerini hem de bu savaşın bölge üzerindeki etkilerini derinlemesine analiz etmek amacıyla çevrimiçi bir panel düzenliyor. "İran-ABD Savaşı ve Bölgesel Sonuçları" başlıklı etkinlikte alanında uzman isimler bir araya gelecek.

ETKİNLİK TAKVİMİ:

Tarih: 2 Mart 2026

Saat: 21.00 – 22.15

Mecra: Çevrimiçi

KONUŞMACILAR:

Panelin moderatörlüğünü SETA’dan Sibel Düz üstlenirken, tartışmaya katkı sunacak isimler ise; Betül Doğan Akkaş, M. Hüseyin Mercan, Mehmet Koç ve Bilgay Duman.