Sıcak hava balonu düştü, sepetten fırladılar: 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland bölgesinde sıcak hava balonu düştü. Balonda 34 kişi bulunuyordu. Sert rüzgar nedeniyle düşen balon nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bölge yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Sıcak hava balonu hızlı şekilde indi ve yere sert bir şekilde çarptı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE FIRLADILAR

Hollanda Kraliyet Havacılık Derneği sözcüsü, yerel basında yer alan haberlerde, ani bir rüzgar esintisinin balonun yere sert bir şekilde çarpmasına neden olduğunu, bu çarpmanın sepetin zıplamasına ve beş kişinin düşmesine yol açtığını söyledi.