'Şiddetli kan kaybı' kelimesi tarihe karışıyor! Yeni buluş saniyeler içinde durduruyor

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, kanamayı anında durdurabilen yeni bir toz formunda teknoloji geliştirdi. Yaraya uygulandığında saniyeler içinde jel formuna dönüşen malzeme, savaş alanlarında ve acil müdahale koşullarında hayat kurtarıcı olabilir.

'Şiddetli kan kaybı' kelimesi tarihe karışıyor! Yeni buluş saniyeler içinde durduruyor
En ağır yaralanmaya bağlı şiddetli kan kaybı, ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu soruna çözüm üretmeyi amaçlayan Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) bünyesindeki bir araştırma ekibi, aktif görevdeki bir ordu binbaşının da katkısıyla kanamayı çok daha hızlı ve güvenli şekilde durdurabilecek yeni bir teknoloji geliştirdi.

Ekip, doğrudan yaraya uygulandığında bir saniye içinde kanamayı durdurabilen, toz formunda yeni nesil bir hemostatik ajan geliştirdi. Bu buluş, özellikle savaş alanlarında ve acil müdahale koşullarında hayat kurtarıcı bir dönüm noktası olarak görülüyor.

SANİYELER İÇİNDE MÜHÜRLÜYOR

Yaraya uygulandığında, malzeme yaklaşık bir saniye içinde jel formuna dönüşerek kanamayı neredeyse anında mühürlüyor.

AGCL tozu, kendi ağırlığının 7 katından fazlasını (yüzde 725) emebilen üç boyutlu bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede, yüksek basınçlı ve aşırı kanamalı durumlarda bile kan akışını hızla engelliyor. Elle güçlü bir şekilde bastırılmaya dayanabilecek düzeyde, ticari ürünlerden daha üstün bir yapışma gücü sergiliyor.

