Şiddetli yağışlar yıldırım çarpmalarını da beraberinde getirdi: Çok sayıda kişi öldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bangladeş'te bir süredir devam eden sıcak hava dalgasının yerini şiddetli yağışlar aldı. Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar ülkenin 7 bölgesinde etkili oldu.
Şiddetli yağışların etkili olduğu Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde yıldırım düşmesi yaşandı. Düşen yıldırımlar nedeniyle ilk belirlemelere göre toplam 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada gelecek günlerde ülkenin bazı kısımlarında yağışların sürebileceği, bunun sıcak hava dalgasının etkilerini hafifletebileceği ifade edildi.