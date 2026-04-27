Bangladeş'te bir süredir devam eden sıcak hava dalgasının yerini şiddetli yağışlar aldı. Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar ülkenin 7 bölgesinde etkili oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şiddetli yağışlar yıldırım çarpmalarını da beraberinde getirdi: Çok sayıda kişi öldü Bangladeş'te bir süredir devam eden sıcak hava dalgasının yerini şiddetli yağışlar aldı ve bu yağışlar yıldırım düşmelerine neden olarak can kayıplarına yol açtı. Şiddetli yağışlar ülkenin 7 bölgesinde etkili oldu. Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde yıldırım düşmesi yaşandı. Düşen yıldırımlar nedeniyle ilk belirlemelere göre toplam 14 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Meteoroloji Birimi, gelecek günlerde ülkenin bazı kısımlarında yağışların sürebileceğini ve bunun sıcak hava dalgasının etkilerini hafifletebileceğini belirtti.

YILDIRIM 14 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Şiddetli yağışların etkili olduğu Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde yıldırım düşmesi yaşandı. Düşen yıldırımlar nedeniyle ilk belirlemelere göre toplam 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

YAĞIŞLAR SÜRECEK TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamada gelecek günlerde ülkenin bazı kısımlarında yağışların sürebileceği, bunun sıcak hava dalgasının etkilerini hafifletebileceği ifade edildi.