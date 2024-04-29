Şiddetli yağışların bedeli ağır oldu! Kenya'da çöken baraj 42 kişinin ölümüne yol açtı

29 Nisan 2024 13:07 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:12

Dünya genelinde değişen hava şartları şiddetli yağışları ve kum fırtınalarına yol açtı. Önce Dubai sonra Kenya'da şiddetli yağış nedeniyle ölümler meydana geldi. Kenya'da şiddetli yağış sonrası baraj patladı. Duvarı çöken baraj ölümlere neden oldu. Kenya’da yaşanan son olayın ardından Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükselmiş oldu.

KENYA'DA BARAJ 42 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kenya’da şiddetli yağışların etkili olduğu Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında baraj çöktü.

Nakuru Valisi Susan Kihika yaptığı açıklamada, baraj suyunun taşması sonucu çamur altında kalan yerleşim bölgelerinde 42 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki evler sular altında kalırken, karayollarının kapandığı öğrenildi.



Cumartesi günü hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede ani sel baskınları sonucu büyük bir kısmı başkent Nairobi'de olmak üzere 24 bin hanede yaşayan 130 binden fazla kişi yerinden edildi. Kenya Eğitim Bakanlığı, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle okullardaki yarıyıl tatilin bugün itibarıyla bir hafta daha uzatılmasına karar verdi.

YOLCU TEKNESİ ALABORA OLDU

Taşan Tan Nehri'nde ise aynı dakikalarda bir tekne alabora oldu. 23 kişi kurtarılırken 17 kişi ise kayıplara karıştı. Ekipler nehirde kaybolanları arıyor. Öte yandan "Tana Nehri" ilçesine yakın Mandera bölgesi Senatörü Ali Roba, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, teknenin alabora olması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirti. Ancak Kenyalı yetkililer ölü sayısını henüz teyit etmedi.