Fırtına çatıları uçurdu! Meteoroloji'den dışarı çıkmayın uyarısı

29 Nisan 2024 13:00 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:10

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü...

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde bu hafta etkili olacak şiddetli yağış ve fırtına bugün itibariyle etkisini somut olarak gösterdi. Gaziantep'te etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu.

METEOROLOJİ'DEN DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçarken, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü. İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlenirken kuvvetli rüzgardan dolayı uçan çatılar çevredeki binalarla zarar verdi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Meteoroloji ise özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde yaşayanları dışarı çıkmaması açısından uyardı. Etkili olan fırtına beraberinde toz taşınımını da tetikledi. Direkler ve tabelalar sallandı.

Öte yandan meteoroloji müdürlüğü şiddetli yağış uyarısında bulundu;

"Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ile Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."