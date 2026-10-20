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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:40

Silahlı çetelerle askerler çatıştı! Nijerya'da kaçırılan 27 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde askerler, silahlı çete üyeleriyle çıkan çatışmanın ardından kaçırılan 27 kişiyi kurtardı. Rehinelerin kurtarılmasında üstün ateş gücü fayda sağladı.

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Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Silahlı çetelerle askerler çatıştı! Nijerya'da kaçırılan 27 kişi kurtarıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 16:40

Kaçırma olaylarıyla sıklıkla gündeme gelen 'da bu kez kurtarma operasyonu gerçekleşti. Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim'de Katsina eyaletine bağlı Gamji bölgesinden gelen yardım çağrısı üzerine askerlerin harekete geçtiğini belirtti.

ÜSTÜN ATEŞ GÜCÜ SAYESİNDE KURTARILDILAR

Danja, askerlerin Gangare-Kamba güzergahında silahlı çete üyelerini takip ettiğini ve çıkan çatışmada üstün ateş gücü sayesinde rehineleri serbest bırakmaya zorladığını ifade etti.

Çatışmanın ardından çete üyelerinin rehin aldığı 15 erkek ve 12 kadının kurtarıldığını aktaran Danja, kurtarılan kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığını ve aileleriyle yeniden bir araya getirilmeleri amacıyla yerel toplum liderlerine teslim edildiklerini kaydetti.

Silahlı çetelerle askerler çatıştı! Nijerya'da kaçırılan 27 kişi kurtarıldı

NİJERYA'DA TERÖR SORUNU

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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ETİKETLER
#Nijerya
#boko haram
#Katsina
#Aliyu Danja
#Gamji
#Dünya
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