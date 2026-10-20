Silahlı çetelerle askerler çatıştı! Nijerya'da kaçırılan 27 kişi kurtarıldı

Kaçırma olaylarıyla sıklıkla gündeme gelen Nijerya'da bu kez kurtarma operasyonu gerçekleşti. Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim'de Katsina eyaletine bağlı Gamji bölgesinden gelen yardım çağrısı üzerine askerlerin harekete geçtiğini belirtti.

ÜSTÜN ATEŞ GÜCÜ SAYESİNDE KURTARILDILAR

Danja, askerlerin Gangare-Kamba güzergahında silahlı çete üyelerini takip ettiğini ve çıkan çatışmada üstün ateş gücü sayesinde rehineleri serbest bırakmaya zorladığını ifade etti.

Çatışmanın ardından çete üyelerinin rehin aldığı 15 erkek ve 12 kadının kurtarıldığını aktaran Danja, kurtarılan kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığını ve aileleriyle yeniden bir araya getirilmeleri amacıyla yerel toplum liderlerine teslim edildiklerini kaydetti.

NİJERYA'DA TERÖR SORUNU

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.