Şili'nin ardından Myanmar-Hindistan sınırında şiddetli deprem! Dünya sallanıyor

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) açıklamasına göre, merkez üssü Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi.
Öte yandan Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.
Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.