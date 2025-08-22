Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Şili'nin ardından Myanmar-Hindistan sınırında şiddetli deprem! Dünya sallanıyor

Myanmar'ın Hindistan sınırında, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre şehirlerden de hissedildiği belirtildi.

Şili'nin ardından Myanmar-Hindistan sınırında şiddetli deprem! Dünya sallanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 10:37

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi () açıklamasına göre, merkez üssü 'ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi.

Şili'nin ardından Myanmar-Hindistan sınırında şiddetli deprem! Dünya sallanıyor

ŞİLİ DE 7,5 İLE SALLANDI

Öte yandan Güney Amerika ülkesi 'nin güneyinde de 7,5 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Şili'nin ardından Myanmar-Hindistan sınırında şiddetli deprem! Dünya sallanıyor

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Şili'nin ardından Myanmar-Hindistan sınırında şiddetli deprem! Dünya sallanıyor

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından alarmı verdiği açıklandı.

