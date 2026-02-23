Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem oldu

Çin'in Deprem Ağları Merkezi (CENC) Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Bayangolin Moğol Özerk İli'nin Yuli ilçesinde deprem olduğunu duyurdu. Öğle saatlerinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 5,1 olarak kayıtlara geçti.

CAN KAYBI VE HASAR BİLDİRİMİ YAPILMADI

Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

İlçe ve çevresindeki ulaştırma altyapısı, haberleşme ağları ve elektrik şebekesi depremden etkilenmezken, günlük yaşam normal devam etti.